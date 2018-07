'Sail-organisatie bezorgd over brug over het IJ'

Sail maakt zich zorgen over de komst van een brug over het IJ. De organisatie vreest voor ongelukken en zegt dat in het uiterste geval zal moeten worden uitgeweken naar een andere locatie voor het evenement.

Voorzitter Arie de Waard van Stichting Sail zegt tegen De Telegraaf het te begrijpen dat de stad maatregelen treft nu steeds meer mensen het IJ willen oversteken, maar ziet de komst van een brug als een politieke wens. Volgens de organisatie maakt een brug het evenement nodeloos ingewikkeld.

De komst van de Jan Schaeferbrug in de IJ-haven zorgde in het verleden al voor problemen. 'Bootjes liepen vast en masten kwamen vast te zitten.' Die problemen werden met Sail 2015 opgelost door de toestroom naar de IJ-haven te reguleren. Als het te druk werd, dan werden alle bootjes die de IJ-haven op willen varen, het IJ opgestuurd. Precies in de richting waar de nieuwe brug gepland is.

De voorzitter wil vooral dat het evenement veilig blijft. 'Er komen 2,4 miljoen bezoekers tijdens vier dagen in dit kleine gebied. We hebben een grote verantwoordelijkheid. De ultieme consequentie kan zijn, dat als het evenement veilig georganiseerd kan worden, dat we Sail niet meer op dezelfde plek kunnen organiseren. Het liefst houden we Sail hier, een tunnel zou dan het beste passen.'

Sail is niet de enige partij die zich tegen een brug over het IJ uitspreekt. Het ministerie, het havenbedrijf, Rijkswaterstaat, de provincie, de binnenvaart, als ook het onlangs geopende hotel Jakarta en diverse buurtbewoners hebben hun bedenken bij de brug vanaf Java-eiland naar Noord.