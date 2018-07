Als het aan de Stadsboeren ligt, krijgt iedere wijk een moestuin

De gemeente wil 'energieneutraal' en groener worden. Maar hoe moet dat gebeuren? Als het aan Tim de Broekert van Stichting Stadsboeren ligt, krijgt iedere wijk een moestuin.

Bij culturele broedplaats Lab 111 in Oud-West hebben ze er eentje: een moestuin voor de buurt. Je kunt er een bak huren en verbouwen wat je maar wil. 'Hier groeit van alles. Bonen, tomaten, zonnebloemen en venkel. Het was eerst een betonnen plaat, maar we hebben er een groene oase van gemaakt', zegt Tim de Broekert.

Groen en sociaal

De moestuin heeft volgens de Stadsboeren meerdere voordelen. Zo maakt het de buurt groener, maar ook socialer. 'Het is echt een ontmoetingsplek. Er zijn sproeiroosters en mensen geven elkaar advies. Als je hier op woensdagmiddag komt, is het echt gezellig', aldus de Stadsboer.

Korte termijn

De moestuin in West mag daar permanent blijven, maar dat is lang niet altijd het geval met projecten van de Stadsboeren. Bij de Hallen en de Bijlmerbajes mochten zij ook even tuinieren, maar daar moesten ze weer plaatsmaken voor nieuwe plannen. En dat stoort de boeren.

'Wij zijn vaak van tijdelijke aard, we worden ingevlogen om de plek leuk, hip en creatief te maken. Maar dan komt de nieuwbouw en moeten we weer weg. Het zou veel toffer zijn als wij ook opgenomen worden in de plannen', zegt De Broekert.