Politieheli vliegt tijd boven IJburg na melding van jongens met vuurwapen

Op IJburg heeft rond 21.00 uur zeker een halfuur een politiehelikopter boven de wijk gehangen. De politie reageerde op een melding dat jongens met een vuurwapen zouden rondlopen.

Meerdere buurtbewoners meldden dat er lange tijd een helikopter boven de wijk cirkelde. Rond het Sem Presserhof waren agenten op zoek naar een wapen. Er werd uiteindelijk helemaal geen wapen gevonden, meldt een woordvoerder van de politie.

Een aantal jongens die aan het signalement die de politie kreeg voldeed, werd kort staande gehouden. Maar er werd niks bij ze aangetroffen. Ze werden daarom ook niet meegenomen.

People, wat is er aan de hand hier op IJburg.? Al 20 min cirkelt er een Apache boven m’n huis ? #dtv #at5 #helikopter #ijburg pic.twitter.com/lzKCH0pBSQ

Lieve ijburgers. Snap dat het niet fijn is dat geluid van de helicopter boven #ijburg Maareuh... die vliegt daar niet voor de lol hoor. Dus iets minder nare tweets zou wel fijn zijn.

What the fuck is happening op @IJburg ? #politiehelicopter #bovenmijnhuis #ikhadniksbesteld pic.twitter.com/FY05WSOOIR