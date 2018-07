Man ziet kapot hekje over het hoofd en valt in gracht

In de binnenstad is vannacht een man uit de gracht gered. Dat gebeurde op een plek waar het hekwerk langs het water kapot is.

Rond een uur 's nachts viel de drenkeling in de Lijnbaansgracht, ter hoogte van de Spiegelgracht. Op die plek is het hek langs de gracht kapot, want de bovenste balk mist. Getuigen belden meteen de hulpdiensten, maar de man kon na een paar minuten zelf weer aan wal klimmen.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer niettemin meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft een lint gespannen op de plek van de missende balk om te voorkomen dat meer voorbijgangers in het water belanden.