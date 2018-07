Khalid Jone van We Are Here schrijft een boek

Na zestien jaar wachten kreeg Khalil Jone gisteren eindelijk een verblijfsvergunning. Dat betekent dat hij stopt als woordvoerder van We Are Here, de uitgeprocedeerde asielzoekers die nog wel hopen dat ze mogen blijven. Jone heeft al nieuwe plannen, hij is bezig aan een boek.

Dat zegt Jone tegen AT5. Hij hoopt dat het boek volgend jaar al klaar is voor publicatie. De woordvoerder van We Are Here vluchtte in 2002 vanuit Soedan naar Nederland. Hij heeft nooit overwogen om terug te keren. 'Want daar is het gevaarlijk, daar is oorlog.'

Hij snapt dat er ook kritiek is op zijn verblijfsvergunning. Sommigen zijn verbolgen omdat het blijkbaar loont om jaren illegaal in Nederland te verblijven. 'Ja, natuurlijk. Voor normale mensen is het een beetje moeilijk om te snappen', zegt Jone.

Hij denkt dat het lastig is voor veel Nederlanders om een beeld te schetsen bij de omstandigheden in Soedan. 'Want als ik kijk naar de Soedanese situatie, daar is oorlog en genocide. Heel veel verschillende politieke problemen.'