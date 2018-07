Stad wil Afghaanse vluchtelingen niet meer uitzetten

Amsterdam wil verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers verzoeken geen Afghaanse vluchtelingen meer uit Nederland te zetten. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daar gisteren voor gekozen.

Volgens diverse vluchtelingenorganisaties is Afghanistan momenteel een van de onveiligste landen ter wereld. Het is een land in oorlog, zo zei Sylvana Simons van Bij1 gisteren tegen Het Parool.

Vorige week zei Harbers geen uitzonderingen wilde maken voor Afghanen en dat het uitzetbeleid gewoon doorgaat. 'Zij kunnen naar veilige delen van het land, bijvoorneeld naar Kaboel'. De gemeenteraad, en dan vooral de linkse meerderheid, is het oneens met die uitspraken. 'Voor Nederland geldt een negatief reisadvies, omdat Afghanistan onveilig is, maar we sturen wel mensen terug naar de land', aldus Aysegül Kiliç van Denk.

Of de Afghanen wel opgevangen kunnen worden in de stad is nog maar de vraag. Wethouder Rutger Groot Wassing weet niet zo snel wat te doen voor deze vluchtelingen: 'Wij doen al het maximale'.