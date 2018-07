Werknemers Fokker leggen 24 uur werk neer

De werknemers van Fokker Amsterdam leggen vandaag 24 uur het werk neer. De werknemers wachten al even op een nieuw cao en willen daarnaast een stevige loonsverhoging. Het gaat namelijk goed in de metaalsector.

Maar de werknemers merken daar vrij weinig van in de eigen portemonnee, aldus FNV Metaal, de vakbond die opkomt voor de medewerkers. De Amsterdamse medewerkers schrijven zich, samen met collega's uit Hoogeveen, Papendrecht en Woensdrecht, bij hun metaalbedrijf in en leggen vervolgens het werk neer. Bij de branche in Hoogeveen gaan de werknemers zelfs mokerslagen uitdelen, om de werkgeversorganisatie FME 'wakker te schudden'.

Het gaat goed met Fokker. Zo stijgen de winsten en is er meer dan genoeg werk. Zoveel dat werknemers ook overwerken in het weekend. Die werkdruk wordt nu duidelijk gevoeld, schrijft FNV.