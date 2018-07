Minder werkloosheid en meer moeilijk vervulbare vacatures in de stad

De werkloosheid in de stad is flink gedaald. Afgelopen maand hadden 15.679 Amsterdammers een uitkering, dat zijn er 18,5 procent minder dan vorig jaar. In steeds meer beroepsgroepen is er juist te veel werk.

Dat meldt het UWV vandaag. 'In steeds meer beroepsgroepen melden werkgevers een tekort aan geschikt personeel', meldt de instantie. En in de regio Amsterdam zie je dat extra vaak omdat de arbeidsmarkt erg krap is. 'Waar er een paar jaar geleden vooral tekorten waren in de techniek en de ict, ontstaat de krapte nu in steeds meer beroepsgroepen.'

Zo zijn er in de stad veel vacatures voor docenten in het onderwijs, maar ook de horeca zoekt naarstig naar geschikt personeel. Veel vacatures voor koks en medewerkers bediening blijven onvervuld. Ook klantenservice is sector waarin een tekort aan gekwalificeerd personeel te zien is.

De grootste werkloosheid is te vinden in de zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg.