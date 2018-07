Modellen beschilderd voor campagne tegen straatintimidatie: 'Pssst, hé meisje'

Door de hele stad zijn de afgelopen week posters geplaatst van naakte, beschilderde Amsterdammers. Woorden zoals homo, faggot, flikker en zemmer staan op hun lichaam geverfd.

Het gaat om een campagne tegen seksuele straatintimidatie, meldt de gemeente. Want straatintimidatie zorgt voor onveilige straten, angst en algeheel nare sfeer in de stad, schrijft de gemeente. Eigenlijk zou deze intimidatie strafbaar zijn sinds 1 januari 2018, maar dat werd uitgesteld. In Rotterdam is het wel strafbaar. Daar kan men 'pikpraat' melden via een app, waarna de politie of een BOA in actie komt.

In Amsterdam kunnen slachtoffers voorlopig alleen melding doen van de incidenten, zoals nasissen, fluiten, nastaren en vragen om seks. Met de campagne wil de gemeente echter duidelijk maken dat woorden niet altijd makkelijk te vergeten te zijn. 'Als je ooit bent bedreigd, uitgescholden of nageroepen, dan weet je: woorden was je niet altijd zomaar van je af.'

In parken en uitgaansgebieden

Op drukke plekken komt intimidatie het meest voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Dam of het Stationsplein. Maar ook in de bekende uitgaansgebieden (Rembrandtplein, Leidseplein en omgeving Nieuwmarkt en Zeedijk) komt het vaak voor.

In parken komt de intimidatie ook vaker voor. Vooral rond het Vondelpark, het Westerpark en het Oosterpark. Gebieden waar straatintimidatie ook relatief vaak voorkomt zijn De Pijp, de Jan Evertsenstraat, de Kinkerstraat, de Postjesweg, de Dapperbuurt en rond het Bijlmerplein.