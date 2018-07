Afscheidsinterview Van Aartsen: 'De drukte in de binnenstad viel mij nogal mee'

Jozias van Aartsen woonde als waarnemend burgemeester midden in de binnenstad en vond de drukte daar nogal meevallen. Dat zegt hij in een afscheidsinterview met AT5.

Ruim een half jaar was Van Aartsen waarnemend burgemeester. In die periode woonde hij in de Leidsedwarsstraat, vlakbij het Leidseplein. Nu zijn taak erop zit geniet hij deze maand nog van de stad, want daar had hij als tijdelijke burgemeester geen tijd voor.

's Nachts hoorde je weleens wat

Wel was Van Aartsen 's avonds vaak nog te vinden rond het Leidseplein waar hij dan een rondje liep. Daar merkte hij minder van de beruchte drukte in de stad dan hij had verwacht. 'Als ik nou heel eerlijk ben dan viel ons dat heel erg mee. 's Nachts hoorde je weleens wat. Maar dat zijn van die smalle straten met hoge huizen. En als iemand ook maar een beetje zijn stem verheft dan hoor je dat. Maar als ik nou heel eerlijk ben dan moet ik zeggen dat het mij - en ons - nogal meeviel', zegt de VVD'er.

Lees verder onder de video

Lees ook: 'De ondermijning van de stad door criminelen nadert een kritisch punt'

Bovendien merkt Van Aartsen op dat de toeristen veel geld opleveren voor de Amsterdamse horeca. 'Enerzijds moet Amsterdam er heel blij mee zijn want die mensen zetten ook wat om', zegt hij. Toch vindt hij het goed dat de drukte een belangrijk thema is voor het nieuwe college.

Slechte sfeer

De oud-burgemeester van Den Haag is tevreden met het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA en SP. Volgens hem is het meer een 'team' dan het vorige college van D66, VVD en SP. 'Ik had echt het idee dat ze iets te weinig met elkaar gewoon eens een keer een borrel hadden gedronken. Dat helpt namelijk', zegt Van Aartsen over de vorige ploeg wethouder. Omdat die elkaar niet mochten, had dat ook effect op het beleid. Van Aartsen schetst een beeld van politici die elkaar niet echt kennen en ook nooit de ander iets gunnen. De teamgeest zou binnen het huidige college een stuk beter zijn.

Lees verder onder de video

Een andere opmerkelijke ontboezeming van Van Aartsen gaat over het moment dat het 'dringende beroep' gedaan werd op hem om naar Amsterdam te komen. Niet alleen de Amsterdamse politiek vroeg hem om de taak op zich te nemen, maar zelfs premier Mark Rutte vroeg Van Aartsen persoonlijk om waarnemend burgemeester te worden.