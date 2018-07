Tram knalt tegen bus in de De Lairessestraat: drie gewonden

Bij een ongeluk in Oud-Zuid zijn meerdere gewonden gevallen toen een taxi, bus en tram in botsing kwamen.

Het ongeluk gebeurde even voor half tien op de De Lairessestraat. Volgens de politie moest de bus remmen voor een taxi. De bestuurder van de tram had dat te laat door en botste achterop de bus die vervolgens alsnog de taxi raakte. Op foto's is schade te zien aan de voorkant van de tram.

Meerdere ambulances kwamen op het ongeluk af om alle betrokkenen te controleren. De taxichauffeur en twee passagiers van de bus zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Twee andere gewonden konden ter plaatse behandeld worden.

Tram 16 rijdt op dit moment via een andere route door de wijk en slaat dus een aantal haltes over.