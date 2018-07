Nieuwe naam voor JP Coenschool: De Indische Buurtschool

De JP Coenschool gaat het nieuwe schooljaar in met een nieuwe naam, die niet berust is op Jan Pieterszoon Coen. De basisschool heet vanaf nu de De Indische Buurtschool.

Dat meldt Het Parool. Er laaide begin dit jaar een discussie op of we de Nederlandse volksheld van weleer nog wel moeten eren. De tegenstanders noemen zijn beruchte meedogenloosheid en de dood van 15.000 Indonesiërs waarvoor hij verantwoordelijk wordt gehouden. De voorstanders vinden dat we onze geschiedenis niet moeten vergeten. Hoe dan ook, de school in Oost heeft nu een andere naam.

Lees ook: Directrice JP Coenschool over naamswijziging: 'We willen niet verbonden zijn aan deze man'

AT5 sprak in januari met de directrice van de school. Sylvie van den Akker was vastbesloten: de J.P. Coenschool in de Indische Buurt moet een nieuwe naam krijgen. 'We willen niet aan hem verbonden zijn. Hij heeft toch veel mensen vermoord.'

Coentje

Voorheen werd de school al wel eens 'Coentje' genoemd. 'Dat hadden we verbasterd, maar dat was allemaal nog niet officieel.' De geschiedenis van Coen moet volgens Van den Akker 'natuurlijk' nog wel verteld worden, maar de naamswijziging staat vast.

Eerder werd er al geopperd dat de Coentunnel een nieuwe naam moest krijgen. Eberhard van der Laan was destijds tegen. Hij vond dat de betekenis van Coen in de context van zijn eigen tijd moest worden geplaatst