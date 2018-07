Flinke rookwolken door brand in volkstuintje

Een tuinhuisje op een volkstuinencomplex in Driemond is vanochtend vroeg volledig verwoest door brand. De rookwolken die ontstonden waren goed te zien in stadsdeel Zuidoost.

Rond kwart over vijf ging de brandweer van Driemond naar volkstuinencomplex Linnaeus, dat tussen Amsterdam en Weesp ligt. De kazerne is om de hoek van de volkstuinen, maar toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het tuinhuisje.

De brandweer is geruime tijd bezig geweest met het blussen en nablussen van de brand. Het tuinhuisje is compleet geruïneerd.