OM vervolgt niemand in verkrachtingszaak Brandt Corstius en Van Dam

Het Openbaar Ministerie gaat geen vervolging instellen in de zaken van Jelle Brandt Corstius en Gijs van Dam. Brandt Corstius deed eind vorig jaar aangifte van verkrachting nadat hij een openhartige column schreef in Trouw. Daarin zei hij verkracht te zijn door een collega in 2002. Volgens Brandt Corstius was hij gedrogeerd en werd hij gedwongen.

Van Dam ontkent echter en deed aangifte van smaad en laster tegen Brandt Corstius. Het verhaal in Trouw waar de journalist opbiechtte ook onderdeel te zijn van de #metoo-discussie, was te makkelijk te herleiden naar Van Dam. Volgens de media-ondernemer was de seks wel consensueel en is Brandt Corstius niet gedrogeerd.

Het OM gaat echter niet tot vervolging over. Een officier van justitie heeft de twee zaken onafhankelijk van elkaar onderzocht en is tot die conclusie gekomen. Er is volgens de officier geen sprake van smaad, en na onderzoek en gesprekken met getuigen is er te weinig informatie over het voorval dat 'zestien jaar geleden gebeurde'.

Lees ook: Jelle Brandt Corstius kwaad en verdrietig na uitzending Pauw

Even na de publicatie van de column in Trouw, verscheen Gijs van Dam in het televisieprogramma Pauw om zijn verhaal te doen. 'De uitzending van Pauw van gisteren maakte mij kwaad, en verdrietig', schreef Brandt Corstius destijds in een verklaring op Twitter. 'De reden dat ik dit verhaal vertelde, was ook om andere slachtoffers aan te sporen om eindelijk hun verhaal te vertellen, en hopelijk aangifte te doen. Om ze te steunen. De uitzending van gisteren was echter allesbehalve steunend. Niet voor mij, en niet voor al die andere slachtoffers.'