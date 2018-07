'Amsterdam wordt Londen? Absoluut niet aan de orde'

De Amsterdamse huizenmarkt staat onder hoogspanning. Maar zo erg als in Londen zal het hier echt niet worden.

Dat is althans de mening van Ton Schaap, stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam. Schaap was nauw betrokken bij de ontwikkeling van grote projecten als het Oostelijk Havengebied, IJburg en de Zuidas. De Londense situatie, waar rijke investeerders hele stukken (binnen)stad opkopen en lokale bewoners uit de markt drukken, is in het verleden vaak als doemscenario voor Amsterdam genoemd. Maar Schaap durft te vertrouwen op de 'collectieve wijsheid' van Amsterdam.

'Onze wethouders Ruimtelijke Ordening zijn vaak stevig. En vergeet niet dat de meeste steden ter wereld niet eens zo’n wethouder hebben', stelt Schaap in het AT5-programma Bouw Woon Leef Academy. 'Als stad ben je ook nog eens grondeigenaar. Heel anders dan in bijvoorbeeld Londen, waar de grote estates de ontwikkeling doen. Het mooi maken van de stad staat daar in dienst van geld verdienen. Dat Amsterdam Londen achterna gaat is echt niet aan de orde.'

Bekijk het hele gesprek met Ton Schaap in Bouw Woon Leef Academy