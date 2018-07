Marc Overmars: Alleen Ziyech mag nog vertrekken

Marc Overmars heeft laten weten dat er, afgezien van Hakim Ziyech, dit seizoen geen transfers van spelers zullen plaatsvinden. De technisch directeur wil het selectieteam nog minimaal 40 wedstrijden laten spelen voordat de voetballers naar andere clubs vertrekken.

Overmars geeft aan alleen nog bereid te zijn om Hakim Ziyech te laten gaan. De middenvelder liet eind vorig seizoen weten graag voor een andere club te willen spelen. Ziyech heeft tot 1 september de tijd gekregen om deze droom werkelijkheid te maken. 'Als hij die niet kan realiseren, dan houden we hem met alle plezier hier. Ik denk dat we hem hard nodig hebben dit seizoen, want hij kan op verschillende posities spelen', aldus Overmars in De Telegraaf.

Lees ook: Het luxeprobleem van Erik ten Hag? Als iedereen blijft

'Not for sale'

Over de andere spelers zegt de technisch directeur duidelijk te hebben gecommuniceerd dat zij niet te koop zijn, zelfs niet voor absurde bedragen: 'We staan op een punt waarop we zeggen: jongens, we verkopen niet. Ze zijn 19, 20 jaar.' Dit is slecht nieuws voor FC Barcelona: de Catalanen willen naar verluidt aankomende week een derde bod doen op Frenkie de Jong. Ook de Franse club Paris Saint-Germain zou proberen de middenvelder binnen te halen.

Lees ook: Als we spelers van 18 gaan verkopen kunnen we beter stoppen

De Ligt

Over Matthijs de Ligt valt ook niet te onderhandelen, aldus Overmars. Meerdere clubs, waaronder Bayern München en Manchester City, hebben belangstelling getoond in de 18-jarige speler. Eerder werd duidelijk dat het menens is voor Ajax: de club wuifde een bod van 40 miljoen euro voor de aanvaller achteloos weg.