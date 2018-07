Vrouw zomaar zwaar mishandeld: 'Op mijn gezicht ingehakt met een vuist'

De politie is opzoek naar getuigen van een zware mishandeling van een vrouw in het Westerpark begin deze maand.

Op 4 juli rond tien uur liep de 47-jarige mevrouw Roos haar dagelijkse rondje in het Westerpark richting station Sloterdijk. Halverwege haar wandeling rust ze uit op een bankje. Verderop ziet ze een jongeman in het riet. Hij lijkt iets te zoeken, maar kijkt ook steeds haar kant op. 'Terwijl ik hier op dat bankje zat en mijn momentje pakte kreeg ik een beetje de creeps van die gast', zegt Roos in opsporingsprogramma Bureau 020.

De man stopt met zoeken en loopt langs mevrouw Roos. Ze is opgelucht dat hij doorloopt. Even later komt de man toch terug om verder te zoeken in het riet. Roos vertrouwt het niet en besluit verder te lopen, maar ze wordt gevolgd. 'Toen kwam er een stuk waar helemaal niemand was. Ik hoorde die voetstappen op mij afkomen en toen werd ik onderuit gebeukt en werd er op mijn gezicht ingehakt met een vuist', vertelt Roos.

Roos houdt er meerdere botbreuken aan haar neus en enkel aan over. Ook loopt ze een verbrijzelde knie en tal van blauwe plekken op. 'Het slachtoffer wordt uit het niets zó toegetakeld, dat is natuurlijk vreselijk. Daarom willen we ook graag weten wie deze man is', zegt politiewoordvoerder Marijke Storck. De man is rond de 25 jaar oud, heeft een licht getinte huidskleur en halflang zwart haar. Verder is hij ongeveer 1,75 tot 1,80 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een wit t-shirt met zwarte opdruk, een zwarte lange broek en gympen.