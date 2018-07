Fietsster klem onder tram na aanrijding

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Een vrouw is vanmiddag door de brandweer bevrijd nadat zij klem kwam te zitten onder een tram.

Rond een uur botste tram 17 met de fietsster. Dat gebeurde op Tussen Meer in Osdorp, ter hoogte van Korte Water. Volgens een woordvoerder van de politie is de fiets overreden, maar de vrouw niet. Zij zou niet zwaargewond zijn geraakt, maar zat wel klem. Rond half twee was zij bevrijd en werd ze overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft in alle hectiek ook nog moeten ingrijpen omdat een voorbijganger de afzetting rond het ongeluk negeerde. Dat liep uit op een handgemeen tussen de man en agenten, waarbij de man uiteindelijk is overmeesterd door meerdere agenten.

De route van tram 17 is voorlopig ingekort.