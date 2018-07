Nieuwe collegezaal UvA loopt flinke vertraging op

De collegezaal van de UvA die in september 2019 geopend zou worden, blijft mogelijk nog een jaar extra gesloten.

De mogelijke vertraging bleek uit een bijeenkomst met buurtbewoners die gistermiddag plaatsvond. De universiteit is zelf gaan betwijfelen of de geplande datum wel realistisch is. 'De werkelijkheid zal liggen in het studiejaar 2019/2020 of 2020/2021', aldus een bestuurslid tegen Folia. De collegezaal gaat op het kleine parkje achter UvA-café CREA gebouwd worden en moet capaciteit krijgen voor zo'n 1000 studenten.



Doodskist

Buurtbewoners gaven aan blij te zijn met de mogelijke vertraging: zij vinden de door hen benoemde 'doodskist' geen aanwist voor de omgeving. Aangezien de plannen voor de collegezaal binnen de bestemmingsplannen vallen, is de kans groot dat de collegezaal er wel gaat komen. Toch zien buurtbewoners de vertraging als een kans om hun bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente.