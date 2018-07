Halsema stapt op de fiets om aids te bestrijden

Burgemeester Femke Halsema doet op 26 juli mee aan een fietstocht om aandacht te vragen voor het bestrijden van aids.

Tijdens de fietstocht, genaamd Tour d'Amour, zullen de deelnemers door het Vondelpark fietsen met een van hun geliefden achterop. 'Of dat nu gaat om een oude vlam, kind, minnaar, grootmoeder of geliefd huisdier', laat de organisatie weten. Het idee is dat de tocht geen wedstrijd is, maar gericht op het maken van plezier en zien en gezien worden. Halsema zal bij de tocht als eerste van start gaan. Het is nog niet bekend wie zij op haar bagagedrager heeft.



Sferen

Tijdens het parcours zullen de deelnemers door verschillende sferen fietsen, zoals een wasstraat en een darkroom. Ook zal er muziek zijn in het Openluchttheater en kan er van fietspartner geruild worden bij het zogenaamde partnerruilpunt.



Lees ook: Hiv-activisten lopen van Brussel naar Amsterdam

Het evenement vindt plaats tijdens de internationale aids-conferentie AIDS2018, waar onder anderen onderzoekers, wereldleiders en mensen die besmet zijn met het virus aanwezig zullen zijn. De fietstocht zal beginnen om half zeven 's avonds.