Minder zwaar vrachtverkeer moet instorten bruggen en kades voorkomen

De gemeente wil minder zwaar vrachtverkeer gaan toelaten in de binnenstad.

Bruggen en kades zijn vaak ontworpen in de tijd van paard en wagen en niet gebouwd op de vele tientonners. De kademuren en grachten behoren tot het nationaal erfgoed en het is dan ook niet de bedoeling dat deze instorten door het vele vrachtverkeer.



Nieuwe mogelijkheden

In het vervolg krijgen vrachtwagens alleen nog een tijdelijke ontheffing voor de duur van de uit te voeren activiteit en alleen voor een bepaalde route. De gemeente geeft aan na te denken over mogelijkheden voor goederenvervoer over het water.