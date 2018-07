Dylan Groenewegen stapt af in Tour de France

Amsterdammer Dylan Groenewegen is vandaag afgestapt in de Tour de France..

De wielrenner liep een paar dagen geleden een blessure aan zijn knie op na een val van zijn fiets. De eerste dagen heeft hij gewoon aan de tour meegedaan, maar vandaag werd bekend dat hij niet meer verder kan.

Groenewegen won de zevende en achtste etappe van deze Tour de France. Vorig jaar won hij de slotetappe al.

De familie van Groenewegen heeft een fietsenzaak in de Rivierenbuurt. De winkel is nu gesloten, omdat zijn ouders naar Frankrijk waren afgereisd.

Two stage winner @LeTour 2018 Dylan Groenewegen has called it quits. The torture to body and legs up the mountains kicking in #TDF2018 pic.twitter.com/LxSbgdrVJz