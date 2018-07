Steeds meer Amsterdammers gebruiken drugs in dagelijks leven

Drugsgebruik in Amsterdam bevindt zich steeds meer buiten het nachtleven, zo meldt het NRC. Drugs worden niet alleen gebruikt tijdens het uitgaan, maar ook in situaties waar je het niet zo snel zou verwachten.

Drugs, met name harddrugs, werden´vroeger´voornamelijk gebruikt door junks en bezoekers van housefeesten. De afgelopen jaren werden partydrugs als xtc ook steeds populairder op festivals en in nachtclubs. Onderzoek van Ton Nabben van de UvA wijst uit dat Amsterdammers daarbij in 2017 drugs toenemend in hun dagelijks leven gebruiken.

Amsterdammers experimenteren steeds meer met drugs. Zo geeft Nabben tegenover het NRC het voorbeeld van een potje poolen met ketamine op. 'Of een beetje xtc terwijl je in een bootje op het IJ dobbert'.

Functioneel gebruik

Naast dit recreatief gebruik, is er ook een trend te zien in drugsgebruik met 'een functie'. Amsterdamse studenten nemen bijvoorbeeld cocaïne om nachtelijke deadlines te kunnen halen. Ook in nachtberoepen is een toename van cocaïnegebruik te zien. Op die manier normaliseert drugsgebruik: drugs wordt nu ook gebruikt door 'normale' mensen, die er verder een gezonde levenstijl op na houden.

