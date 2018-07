Ajax speelt gelijk bij rentree Daley Blind

Ajax heeft vanmiddag gelijk gespeeld tegen Wolverhampton Wanderers. In het Bank's Stadium in het Engelse Walsall kwam de ploeg van Erik ten Hag niet verder dan 1-1. Ajax heeft nu nog geen van haar oefenduels in de voorbereiding gewonnen.

De wedstrijd was de eerste van de twee oefenduels die Ajax speelt tijdens het trainingskamp in Engeland. Vanavond om 20:45 spelen de Amsterdammers ook nog tegen Walswall FC.

Tegen Wolverhampton Wanderers kwam trainer Ten Hag met een sterke opstelling, hoewel er een verrassende basisplaats was voor Noa Lang. Die sterkte was niet direct terug te zien in de wedstrijd. Ajax speelde een slordige eerste helft en gaf twee kansen weg. Toch was de openingstreffer voor Ajax. Van den Beek speelde zich op aangeven van Lang knap vrij in het strafschopgebied en schoot prima binnen.

#Ajax kwam vlak voor rust op voorsprong door deze héérlijke goal van Donnyyy! ⚽️#wolaja pic.twitter.com/MQw1zUnv5G — AFC Ajax (@AFCAjax) July 19, 2018

Rentree Blind

In de rust kwam Daley Blind in de ploeg. De recordaankoop werd centraal in de verdediging naast Matthijs de Ligt geposteerd, waar in de eerste helft Frenkie de Jong nog stond.

Ondanks de aanwezigheid van Blind wist Ajax de wedstrijd in de tweede helft niet naar zich toe te trekken. The Wolves bleven de bovenliggende partij, maar wisten dankzij een knappe redding van Onana niet te profiteren van een fout van diezelfde Onana.

De Kameroenese doelman moest echter een antwoord verschuldigd blijven op de penalty van Ruben Neves. Wolverhampton Wanderers kreeg de penalty na een overtreding van Nicolás Tagliafico, die weer voor het eerst weer speelde sinds zijn deelname aan het WK met Argentinië.

Vier duels niet gewonnen

Ajax kreeg nog een aardige kans via David Neres, maar een overwinning zat er niet in. Na verliespartijen tegen Nordsjælland en Anderlecht en een gelijkspel tegen Steaua Boekarest heeft Ajax deze voorbereiding nog niet gewonnen, de 7-0 overwinning tegen de amateurclub VVSB daargelaten.

Met de entree van Blind en Tagliafico krijgt het team steeds duidelijker contouren. Al ontbraken Ziyech, Schöne, Wöber, Sinkgraven en Van Leer nog wel door (lichte) blessures. Als je selectie straks compleet is, heeft Ten Hag in ieder geval genoeg te kiezen.

