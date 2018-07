1,9 miljoen euro nodig voor 'noodzakelijke investeringen' in Jaap Edenbaan

Er moet opnieuw veel geld in de Jaap Edenbaan worden gestoken. Het gaat om ongeveer 1,9 miljoen euro.

Het geld is vooral bedoeld voor de buitenbaan. Zo kosten de benodigde compressoren 1,2 miljoen euro en de condensors 325.000 euro. Voor de ijshal,die vaak door ijshockeyteams wordt gebruikt, is vier ton nodig. Het stadsbestuur wil de 1,9 miljoen betalen.

Het stadsbestuur laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat de ijsbaan een 'gedateerde voorziening' is en dat bovenstaande 'noodzakelijke investeringen' noodzakelijk zijn. Eerder werd er ook al extra geld voor de baan uitgetrokken. In 2016 was er zelfs een tijdelijke ijsbaan nodig.

De gemeente hoopt dat zowel de buitenbaan als de ijshal het volgende winterseizoen weer toegankelijk zijn. 'Zodat vele honderdduizenden mensen wederom met veel plezier kunnen schaatsen en bewegen.'