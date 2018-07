Ambtenaren afdeling radicalisering afgeluisterd op Stopera in zaak-Ait-Taleb

De ambtenaren van de afdeling radicalisering zijn door de politie op de Stopera afgeluisterd in het onderzoek naar Saadia ait-Taleb. Er zijn undercoveragenten ingezet om bewijs te verzamelen tegen Saadia ait-Taleb en Saïd J.

De zaak rondom Saadia ait-Taleb, de met strafontslag gestuurde anti-radicaliseringsambtenaar, kwam vandaag voor de eerste keer aan bod bij de rechtbank. Ait-Taleb heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan het frauderen met drie facturen van samen 54.000 euro. Het OM beschuldigt haar officieel van fraude en valsheid in geschrifte.

Observatieteams politie

Volgens de advocaat van de voormalige ambtenaar heeft de politie veel te zware middelen ingezet tijdens het onderzoek. 'Voor drie facturen van 18.000 euro telefoontaps inzetten en observatieteams van de politie. De verdachten zijn vanaf mijn kantoor gevolgd en er zijn microfoons opgehangen in het stadhuis om gesprekken van ambtenaren af te luisteren. Ik vind dat nogal wat voor medeplegen van valsheid in geschrifte voor drie factuurtjes, waarvan mijn cliënte kan aantonen dat er opdracht voor is gegeven om die werkzaamheden te verrichten en dat die ook daadwerkelijk zijn verricht.'

Het OM heeft de uitspraken van Korver in de rechtszaal niet tegengesproken. Volgens Korver vonden de agenten hun inzet tijdverspilling.

De ontslagen ambtenaar zou hebben samengewerkt met Saïd J. Hij maakte filmpjes voor de zogenaamde 'grijscampagne' van de gemeente die jongeren ervan zou moeten weerhouden om te radicaliseren. De geheime campagne werd vroegtijdig afgebroken.

Buitenland

De twee verdachten, Saadia ait-Taleb en Saïd J., waren vandaag niet aanwezig bij de voorbereidende zitting in de rechtbank. Volgens Korver woont Ait-Taleb in het buitenland omdat haar naam en reputatie zouden zijn aangetast door de hele zaak. Wanneer de inhoudelijke behandeling is, is nog niet duidelijk.