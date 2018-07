Motorrijder gewond bij aanrijding in Zuidoost

Een motorrijder is rond 18.15 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Kromwijkdreef in Zuidoost.

Het slachtoffer kwam daar in botsing met een auto. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is afgezet.