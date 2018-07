Arie Boomsma sluit zich aan bij Sportraad Amsterdam

Arie Boomsma is sinds gisteren officieel lid van de Sportraad Amsterdam. De televisiepresentator en sportschooleigenaar gaat de raad als sociaal-sportief ondernemer helpen bij het adviseren van de politiek op het gebied van sport.

Het doel van de sportraad is verbinding maken tussen burgers en de gemeente en zo samen mensen in beweging krijgen. De raad houdt geregeld werkgroepen, waarbij de vrijwilligers hun krachten kunnen bundelen om deze adviezen op te stellen. Iedere werkgroep heeft een ander thema, zo kunnen bijvoorbeeld mogelijkheden worden besproken om een pleintje om te toveren in een voetbalveldje.

Arie Boomsma is een bekende Amsterdamse sportliefhebber. Zo heeft hij twee sportscholen in de stad en geeft hij wekelijks zijn visie op sport bij RTL Boulevard. Ook schreef hij onlangs een boek vol sporttips. Ook pronkte Arie meerdere keren met zijn afgetrainde lichaam op de cover van het bekendste sportblad in Nederland Men's Health.

Andere bekende leden van de Sportraad Amsterdam zijn onder andere Frits Barend, Daphne Koster en Humberto Tan.