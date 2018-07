Fietser belandt op voorruit taxi na aanrijding op Postjesweg

Een fietser is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Postjesweg met de Hoofdweg.

Dat gebeurde even voor 19.00 uur. Het slachtoffer kwam in botsing met een taxi en belandde daarbij op de voorruit. Twee ambulances werden opgeroepen. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De kruising is enige tijd afgezet voor politieonderzoek. Meerdere trams en bussen moesten hierdoor omrijden.