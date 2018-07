Poepbacterie ontdekt op toiletkranen Schiphol, luchthaven adviseert watertappunten te gebruiken

Op zeker negen toiletkranen op Schiphol zijn coliforme bacteriën, in de volksmond ook wel de poepbacterie genoemd, ontdekt. De luchthaven adviseert dorstige reizigers gebruik te maken van de watertappunten.

In totaal heeft Schiphol zo'n 850 toiletkranen. Een deel hiervan is getest op de aanwezigheid van bacteriën. Bij een groot aantal werd niks gevonden, maar bij negen kranen was de poepbacterie dus wel aanwezig. De luchthaven gaat de komende dagen meer toiletkranen controleren.

Lees ook: 'Smerigste broodje kebab in Amsterdam'

Schiphol adviseert de reizigers, zoals altijd, om watertappunten te gebruiken voor drinkwater. Bij meerdere toiletkranen hangt een bordje om deze niet meer te gebruiken. Een woordvoerder laat weten dat dit uit voorzorg is en dat er nog geen reizigers melding hebben gemaakt van gezondheidsklachten.

Klachten

Coliforme bacteriën komen voor in uitwerpselen van mensen en dieren. Afhankelijk van de type kan een besmetting leiden tot meer of minder ernstige klachten. In de meeste gevallen merk je er gelukkig niets van. In andere gevallen kan het gaan het om klachten zoals misselijkheid, braken en diarree.