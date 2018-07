Vuilnisboot wil uitbreiden: 'Dankzij ons rijden er minder vrachtwagens'

De gemeente wil van fossiele brandstoffen af. Maar hoe moet dat gebeuren? Als het aan Willem Post ligt, wordt afval straks vooral per boot opgehaald.

Post heeft nu een elektrische boot waarmee zijn bedrijf Mokum Mariteam vier keer per week afval ophaalt. Dat afval staat in speciale perscontainers bij bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, Carré en de UvA. Via een kraan wordt het op de boot getakeld en uiteindelijk richting het Westelijk Havengebied gebracht.

Lees ook: Straks meer daken vol zonnepanelen? 'Ik blijf op de deur bonzen'

Het grote voordeel is dat er dankzij ons minder vrachtwagens de stad in hoeven', zegt Post. 'Vrachtwagens zijn een risico voor de stad.' Hij wijst op de uitstoot en het gevaar voor het overige verkeer, maar ook op verzakkingen. 'De wegen kunnen dat gewicht tegenwoordig gewoon niet meer aan. Ze verzakken. En dat brengt mee dat het voor de belastingbetaler ontzettend veel kost.'

Volgens Post rijden er dankzij zijn boot dagelijks vier tot zes vuilniswagens minder in de stad. Dat komt onder andere doordat het afval in de containers geperst is. 'Met een klep in het midden die hydrolisch aangestuurd wordt. Daardoor passen er 400 ongeperste vuilniszakken in één container.'

Lees ook: Stad haalt milieudoelen niet: gehoopte ontwikkelingen blijven achter

Hij wil graag dat er twee boten bijkomen. Daarvoor moeten er alleen meer adressen zijn die afval afgeven, maar regelgeving blokkeert dat vaak. 'Als je kijkt naar de bewoners naast Carré bijvoorbeeld, dan is een bovengrondse container een ongewenst obstakel en ingraven kan vaak niet vanwege de bekabeling en leidingen.' Ook is de gracht vaak te ondiep voor de boot, maar uitbaggeren wil de gemeente niet.

Post heeft veel contact gehad met GroenLinks en hoopt dan ook dat de partij, die nu in het stadsbestuur zit, hem gaat helpen de komende jaren. 'We hebben te maken met de centrale stad, de stadsdelen, Waternet. Als GroenLinks nou in staat is om in plaats daarvan een mannetje verantwoordelijk te maken, dan kan hij de oplossingen vinden.'