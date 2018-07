Fietser uit Amstel gehaald en gereanimeerd bij Amstelveen

In de nacht van donderdag op vrijdag is een fietser in de Amstel gevonden. Hij werd door passanten uit het water gehaald en is vervolgens gereanimeerd.

Het slachtoffer werd rond 00.15 uur gevonden in het water aan de Amsteldijk-Zuid in Amstelveen. De fietser was ernstig gewond. De getuigen die de fietser uit het water haalden zijn begonnen met reanimeren, daarna namen de gewaarschuwde hulpdiensten het over.

De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is vooralsnog onbekend.