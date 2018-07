Afgemeerd bootje uitgebrand in Slotermeer

Een motorbootje dat lag afgemeerd aan de Burgemeester van Tienhovengracht, vlakbij Plein '40-'45 is vanochtend rond 5.00 uur volledig in vlammen op gegaan.

Een buurtbewoner merkte het vuur op en schakelde de brandweer in. Het is niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Maar mogelijk bieden de beveiligingsbeelden van een naastgelegen fastfoodrestaurant uitkomst.

De politie doet onderzoek naar het voorval