Auto's gecontroleerd op verborgen ruimtes in Diemen

Samen met de douane heeft de politie afgelopen dinsdag een grote verkeerscontrole gehouden in Diemen. Dat gebeurde op het parkeerterrein van Landlust, vlak langs de A1.

1300 voertuigen werden door een scanauto van de Belastingdienst gecontroleerd. Bestuurders die nog rekeningen of boetes open hadden staan werden meteen aan de kant gezet. In totaal werd er voor 25.000 euro aan rekeningen geïnd.

De douane controleerde auto's op verborgen ruimtes waar mogelijk geld, drugs of wapens in verborgen lagen. Het is niet bekend of die ruimtes ook aangetroffen werden. Wel werden er zeven voertuigen in beslag genomen.