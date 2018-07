Stedenbouwkundige Ton Schaap: '40-40-20-regel gaat zeker helpen'

De 40-40-20-regel, die moet zorgen voor voldoende sociale en middeldure nieuwbouwingen in de stad, gaat 'zeker helpen', meent stedenbouwkundige Ton Schaap.

Van alle nieuwe woningen die in de stad gebouwd worden moet 40 procent sociale huur zijn, 40 procent middeldure huur en koop en bij nog maar 20 procent van de woningen mag de huur- en verkoopprijs worden overgelaten aan de vrije markt. Projectontwikkelaars trokken eind vorig jaar echter aan de bel over dit nieuwe beleid. Gevreesd werd voor nóg duurdere koopwoningen en afhakende bouwers. De grootste winst wordt immers behaald op koopwoningen.



Ton Schaap, stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam, was in het verleden nauw betrokken bij de ontwikkeling van grote projecten als het Oostelijk Havengebied, IJburg en de Zuidas. Volgens hem gaat de 40-40-20-regel zeker helpen.



Lees ook: 'Amsterdam wordt Londen? Absoluut niet aan de orde'



'Tuurlijk, er wordt geklaagd en niet in élk gebied wordt de soep zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Deze regel maakt het ook leuk om hier te werken. Een gemengde buurt maken is de crux. Het gaat met vallen en opstaan, niet alles gaat goed. Maar neem een wijk als IJburg als voorbeeld. Dat is dankzij heel veel afspraken en contracten een gemiddelde Amsterdamse wijk geworden.'

Bekijk het hele gesprek met Ton Schaap in Bouw Woon Leef Academy