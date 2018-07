Queers Café ontvangt tweede haatbrief: 'Travestieten moeten uitgeroeid worden'

Queers Café aan de Amstel heeft voor de tweede keer een haatbrief ontvangen van wat lijkt dezelfde afzender. In de brief schrijft de afzender onder meer dat de 'straten moeten (worden) schoongeveegd' en 'travestieten moeten uitgeroeid worden'.

'Er is weer een clown op straat aangevallen. Ik word er zo blij van', begint de schrijver de brief, waarschijnlijk doelend op dragqueen Monique de la Fressange. Zij werd bijna een maand geleden in elkaar geslagen in het centrum. De schrijver, die zichzelf omschreef als homoseksuele man in de eerste brief, haalt ook nog uit naar May Day. 'En dan komt de (sic) vette varken May Day, om voor de homogemeenschap te blèren. Alsof hij de homogemeenschap vertegenwoordigt. Bah!'.

Het is de tweede keer dat het café een soortgelijke brief ontvangt. In april werd er ook een brief met hetzelfde handschrift bezorgd. Daarin beweerde de afzender dat travestieten er voor zouden zorgen dat er grapjes over homo's bestaan. 'Jullie vertegenwoordigen niet de homogemeenschap. Daarom blijven veel mannelijke homo's in de kast, door de clowns als jullie.'

In de brief die Queers Café dit keer ontving staan concrete doodsverwensingen. 'Ik hoop dat er een bom in Queers wordt gegooid. Dan heb je "vliegende clowns". Hahaha', besluit de haatschrijver.

Volgens de Facebookpost van het café kan de politie niet helpen omdat er geen persoonlijke bedreigingen in de brief staan.