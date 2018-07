Wethouder wil dat jongeren opstaan tegen huisjesmelkers: 'Laten we niet meer opgelicht worden'

Wethouder Wonen, Laurens Ivens (SP), wil woningdelers beter gaan beschermen tegen huisjesmelkers. Maar huurders hebben daar zelf ook een rol in te spelen.

'Amsterdam kan niet zonder kamerhuur. Alleen moeten we zorgen dat de individuele huurder ook zijn maximale huurprijs heeft, dat hij z'n huurrechten kan halen.' Ivens zegt dat naar aanleiding van een evaluatie van het woningdeelbeleid van de stad. Die evaluatie is vandaag naar de gemeenteraad gestuurd.

Maximale huurprijs en allemaal een huurcontract

Steeds meer Amsterdammers delen een woning in de stad. In 5,4 procent van alle woningen in de stad wonen drie of meer volwassenen, een jaar eerder lag dat percentage nog op 4,6 procent. Afgelopen jaar paste de gemeente het beleid op woningdelen aan en werd er meer gecontroleerd door handhavers van het team Woonfraude. Het gevolg: meer woningverhuurders vroegen een vergunning aan voor woningdelen.

Maar de wethouder wil verder gaan want de krapte op de woningmarkt maakt dat vooral de positie van kamerhuurders een zwakke is. Ivens wil een maximale huurprijs voor woningen die gedeeld worden en waarvoor een vergunning nodig is. Hij gaat ook onderzoeken of hij verhuurders kan verplichten om alle huurders van een deelwoning een huurcontract te geven.

Leefbaarheidstoets tegen 'verkamering'

In bepaalde stadsdelen, waaronder West en Zuidoost, wordt een probleem ervaren met de 'verkamering' van gebouwen en zelfs hele straten. Ook daar wil de wethouder tegen optreden. 'Daarnaast zien we in sommige straten dat er heel veel kamerverhuur is. Met alle problemen van dien. Heel veel fietsen die op straat staan. We willen gaan kijken of dat niet aan een bepaald maximum verbonden moet worden, of er een leefbaarheidstoets moet plaatsvinden.'

Hoewel de wethouder kamerhuurders beter wil gaan beschermen, vindt hij ook dat huurders voor hun rechten op moeten komen. Er is namelijk al een maximale huur die verhuurders mogen vragen voor een kamer. Het bedrag is verbonden aan een puntensysteem. Dat huisjesmelkers zich niet aan die regels willen houden, dat stoort Ivens.

'Driehonderd euro te veel betalen'

'Laten we met elkaar de regel stellen, dat we niet meer opgelicht gaan worden. (...) Die huiseigenaren die verhuren, die zullen er wel blijven. Maar waarom zouden we allemaal tweehonderd, driehonderd euro te veel betalen voor die kamers? Laten we daar paal en perk aan stellen.'