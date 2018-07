Man in Zuidoost beroofd door mogelijk bewapende kettingrukker

De politie is op zoek naar een man die in Zuidoost een andere man van zijn ketting heeft beroofd. Het slachtoffer zou hierbij bedreigd zijn met een vuurwapen.

Het slachtoffer had die dinsdagavond 29 mei net wat te eten gehaald in winkelcentrum Reigersbos. Toen hij de steeg achter Bakkerij Jongejans uitfietste, werd hij plotseling achtervolgd door een man.

Even verderop is hij vanachter aangevallen door de man die zei zijn ketting te willen hebben. Hij heeft het sieraad brutaal van de nek van het slachtoffer gerukt en is in de richting van de steeg gerend.

Vuurwapen

Het slachtoffer zegt tijdens de beroving te zijn bedreigd met een vuurwapen. Op de beelden die de politie laat zien in AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 is dit niet duidelijk te zien. Wel is de kettingrukker goed in beeld. Het gaat om een donker getinte man.

De man draagt een donkere jas met capuchon, met daaronder lichte kleding. Verder draagt hij een donkere broek en donkere schoenen. Het slachtoffer schat hem tussen de 18 en 22 jaar oud. Hij schat verder dat de man tussen de 1,60 en 1,70 meter lang is.

Mensen die de man herkennen of meer weten over de beroving wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.