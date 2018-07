Twee ton cash gevonden in 'spookwoning' in Osdorp

In een woning in Osdorp heeft de politie bijna 200.000 euro aan contant geld gevonden. Op het adres stond niemand ingeschreven, maar er woonde wel iemand: een 'spookburger'. De politie heeft het geld in beslag genomen en de recherche doet onderzoek.

Bij spookbewoning wonen er wel mensen op een bepaald adres maar schrijven ze zich niet in bij het bevolkingsregister. Dit gebeurt wel om uit zicht te blijven van de overheid. Vaak zijn de spookburgers ook in bezit van valse papieren.

De panden worden vaak gebruikt voor criminele activiteiten. In dit geval werd er een grote hoeveelheid contant geld opgeslagen, maar soms gaat het ook om vuurwapens of drugs.