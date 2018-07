Doodgeslagen filmeditor Wouter van Luijn herdacht in Tuschinski

In Tuschinski is wordt vanmiddag filmeditor Wouter van Luijn herdacht. Familie, vrienden en bekenden zijn uitgenodigd voor het afscheid.

De uit Limburg afkomstige Van Luijn werd ruim een week geleden neergeslagen op het Spaanse eiland Mallorca. Hij overleed later in het ziekenhuis, mogelijk door harde klap op zijn hoofd.

Twee mannen zijn aangehouden in de zaak. Mogelijk zouden zij Van Luijn hebben willen beroven. Het lichaam van de filmeditor is gisteren in Nederland aangekomen, aldus Omroep Venlo. Morgen wordt hij in besloten kring begraven.