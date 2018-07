Aanvaring pont met dertien gewonden was fout schipper

De aanvaring van een pont tegen de kade van CS met dertien gewonden tot gevolg werd veroorzaakt door een menselijke fout. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten naar de verschillende aanvaringen met de kade afgelopen voorjaar.

Op 6 mei botste de pont vanaf de Buiksloterweg naar het Centraal Station hard op de kade. Een woordvoerder van GVB had toen het vermoeden dat er een schroef kapot was. Nu blijkt dat de schipper met een te hoge snelheid op de kade af voer. Dertien opvarenden raakten gewond. Elf daarvan konden ter plekke worden behandeld, twee moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee aanvaringen, op vrijdag 11 mei en op dinsdag 15 mei, werden veroorzaakt door een technisch mankement. De vaarhendel had een verkeerde potmeter. Die zorgt er voor dat er een signaal van de vaarhendel naar de roerpropeller gaat. Deze potmeter was van een verkeerd type en had een afwijkende 0-stand, waardoor automatisch ook de vaarhendel verkeerd reageerde. De onderdelen zijn inmiddels vervangen.

'We vinden het heel erg dat onze reizigers en schippers dit meegemaakt hebben en zijn hier van geschrokken,' zegt Mark Lohmeijer, directeur Techniek en Operatie in een persbericht. Hij zegt blij te zijn dat er maatregelen zijn doorgevoerd. Alles is nu technisch in orde volgens Lohmeijer.

Het onderzoek naar de incidenten werd uitgevoerd door GVB zelf in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). De schepen zijn nu allemaal weer vrijgegeven voor gebruik en er wordt weer met normale snelheid gevaren. Na de botsingen hebben de veren tijdelijk met aangepaste snelheid gevaren.

