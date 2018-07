OM: 'Levenslang voor moord op onschuldige voorbijganger De Clercqstraat'

Tegen de 33-jarige Quincy S. is een levenslange celstraf geëist voor zijn aandeel in de fatale schietpartij waarbij de 25-jarige Youssef el Kahtoui het leven liet. Het slachtoffer stapte die nacht op de De Clercqstraat uit zijn auto toen er op straat geschoten werd. De schutter nam vervolgens El Kahtoui onder vuur die ter plaatse stierf.

S. wordt door het OM een volledig ontbreken van empathie verweten. 'Eigen verwondingen hebben hem niet tot inkeer of zelfreflectie gebracht. Hij blijft zich aanbieden als huurmoordenaar', betoogde het Openbaar Ministerie. 'Dit was moord, er werd op het slachtoffer geschoten met het doel om hem te doden, toen hij al op de grond lag.'

De zware straf wordt ook opgelegd voor een tweede delict. S. nam volgens het OM in 2017 deel aan een liquidatiepoging in 2017 in Almere. 'Iemand die op een dergelijke wijze in de Nederlandse samenleving functioneert, heeft het recht daarop verspeeld.'

Kogels door de tram

Kogels vlogen in de nacht van 12 op 13 mei over het kruispunt met de Bilderdijkstraat. Ook een tram werd geraakt. Ruiten sneuvelden en passagiers doken naar de grond. Direct ging het verhaal dat de twee daders het niet voorzien hadden op El Kahtoui en eigenlijk op zoek waren naar een ander.

De vermoedelijke liquidatiepoging ging totaal niet zoals de schutters het bedoeld hadden. Zij waren waterpijpcafé Village binnengelopen en volgens getuigen op zoek naar een specifiek persoon die op dat moment al was vertrokken. Aanwezigen openden het vuur op de schutter die in zijn buik wordt geraakt, het dna van S. is vervolgens gevonden op een kogel in de deurpost van de shisha lounge.

Quincy S. zegt dat hij inderdaad binnen is geweest, samen met een compagnon. 'Ik ben naar binnen gegaan met een klein vuurwapen, mijn maatje had een aanvalswapen. Ik ging als eerst naar binnen, maakte de deur open en riep "handen omhoog". Ik ben gaan zoeken naar diegene die moest betalen. Ik moest geld hebben, we wilden druk uitoefenen op diegene’, zegt S.

Op de vraag van de rechtbank wie hij zocht, wil S. geen antwoord geven. Getuigen verklaren dat de daders riepen om 'Samir', maar dat is volgens S. niet waar. 'Nooit van die naam gehoord', zegt hij. Volgens getuigen is S. juist degene geweest die het 'aanvalswapen' vast had, vermoedelijk een kalashnikov. ‘Ik kon degene die ik zocht, niet vinden. Toen hoorde ik een schot. Het was chaotisch, en wilde naar buiten gaan. Ik ben geraakt en hoorde nog meer schoten. Ik ben naar buiten gegaan, heb de scooter gepakt en ben er samen met mijn compagnon vandoor gegaan’, zegt S.

Volgens getuigen was de eerste man die binnenkwam, juist degene die het aanvalswapen droeg. S. heeft nooit willen vertellen wie zijn mededader is. 'Met alle respect voor de nabestaanden, maar ik ga niet vertellen wie dat is. Mijn leven is ook belangrijk', zegt S.

17 schoten

Het had allemaal veel erger kunnen aflopen, zegt de rechter. In de voorbijgaande tram zaten drie kogelgaten, in panden aan de overkant van de straat en in een geparkeerde auto zaten ook kogelgaten. In totaal is er zo’n 17 keer geschoten. Op camerabeelden is te zien hoe de auto waar Youssef in zat, voorbij rijdt tijdens het schieten.

Hij stopt en stapt uit om te kijken wat er aan de hand is. De dader loopt op hem af en schiet gericht, meerdere keren. Ook als Youssef al op de grond ligt, wordt er nog op hem geschoten. De dader rent daarna weg. Volgens Quincy S. was dat zijn maat, maar volgens het Openbaar Ministerie is dat wel degelijk S. geweest.

De familie kreeg tijdens de zitting vandaag ook nog het woord. 'Mijn wereld is ingestort. Youssef was een vrolijke levensgenieter. Zijn dood was een grote klap voor veel mensen, voor jong en oud', aldus de broer van El Kahtoui. 'Ons leven is heel erg veranderd. We vieren geen verjaardagen en feestdagen meer. Het is moeilijk om het te verwerken.'