Dennis Bergkamp en Ajax treffen regeling: contract ontbonden

In december werd hij samen met hoofdtrainer Marcel Keizer en assistent Hennie Spijkerman op non-actief gesteld door Ajax. Maar Dennis Bergkamp ging tegen die beslissing in beroep. Acht maanden later is er dan toch een regeling getroffen en is Bergkamp officieel weg bij Ajax.

Bergkamp's advocaat Harro Knijff bevestigt de regeling tegenover Het Parool. Normaal gesproken zou het beroep van Bergkamp geleid hebben tot een gang naar de arbitragecommissie van de KNVB. Maar zoals dat ook gebeurde rond Abdelhak Nouri, wilde Ajax er liever met Bergkamp zelf uitkomen.

Net als de vertrokken Wim Jonk was Bergkamp van het kamp Cruijff. Bergkamp wilde jeugdspelers laten doorstromen met het eerste. Daarover kwam hij in de clinch te liggen met diezelfde Jonk en later ook Peter Bosz.

Nadat Bergkamp vertrok maakte Ajax meteen gebruik van de goedgevulde bankrekening. Tagliafico, Bandé, Tadic en Daley Blind werden gekocht. Wat Bergkamp nu gaat doen is niet bekend.