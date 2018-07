Woningdelers in de knel door vergunningsplicht: 'Verhuurder zegt dat wij de boete moeten betalen'

Een ruime woning met vier slaapkamers voor rond de 1300 euro, een goede deal zo dacht Freek. Samen met drie vrienden verhuisde hij een aantal jaar geleden naar het appartement in Nieuw-West. Maar eind vorig jaar was daar opeens een bericht van de verhuurder: er moet iemand vertrekken.

Freek die anoniem zijn verhaal doet [echte naam bekend bij redactie] is een van de duizenden woningdelers in Amsterdam. Door de krapte op de woningmarkt wint de samenlevingsvorm aan populariteit en daar profiteren huisjesmelkers flink van.

Verhuurders van woningen waarin meer dan twee volwassen (die geen relatie hebben) wonen, moeten al sinds 1993 over een vergunning beschikken. Maar die vergunning is er in veel gevallen niet en dat is een probleem, want de gemeente is sinds afgelopen jaar intensiever gaan controleren. Uit vrees voor hoge boetes - tot wel 20.500 euro - worden huurders vaak onder druk gezet en dat terwijl zij juist beschermd zouden moeten worden.

'De nieuwe huurder moest weg'

Freek woont al enkele jaren met drie vrienden samen. Al meerdere keren vertrok er iemand en werd er een nieuwe onderhuurder op het huurcontract gezet. Voor de verhuurder was dat geen enkel probleem. Tot eind vorig jaar. Een van de huisgenoten ging weg en de drie overgebleven vrienden namen een nieuwe huurder in huis. Toen die jongen contact opnam met de verhuurder was er opeens een probleem.

'We kregen een email en daarin stond dat de gemeente Amsterdam maximaal twee bewoners toestond in ons huis. Er werd onze gezegd dat de nieuwe huurder weg moest', vertelt Freek. Maar die huurder was inmiddels al verhuisd. In de mail werd ook gedreigd met een boete. 'De verhuurder schreef dat als hij een boete zou krijgen, hij die zou doorbelasten aan ons.'

'Huur niet op te brengen'

'Ik ben een beetje bang dat er niets meer mogelijk is en dat we er met zijn tweeën moeten wonen. Maar dan is de huur niet meer op te brengen', vertelt Freek die aangeeft de zaak verder te hebben laten rusten. Van zijn huurbaas hoorde hij na de dreigmail niets meer. 'We kregen nog wel een huurverhoging.'

Dat de gemeente intensiever is gaan controleren op de vergunningen voor kamergewijze verhuur, dat begrijpt hij wel. Maar hij vindt ook dat die handhaving huurders in de problemen brengt. 'Op deze manier worden huurders niet echt beschermd, want verhuurders schuiven de verantwoordelijkheid en de last gewoon door.'

'Het is klaar'

De plannen van Woon-wethouder Ivens om verhuurder te verplichten om alle woningdelers een huurcontract aan te bieden, dat ziet Freek wel zitten. Hij is nu hoofdhuurder van de deelwoning, maar heeft plannen om samen te gaan wonen. 'Ik ben bang dat als ik nu vertrek de verhuurder zegt het is klaar. Dat mijn vrienden ook weg moeten en dat de huur flink omhoog gaat.'