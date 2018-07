Familie overleden baasje zoekt weggelopen hond

Er wordt in stadsdeel Noord druk gezocht naar Sandy. De hond liep weg van haar huis nadat haar baasje overleed.

De hond is nu al twee weken lang nergens te bekennen. Wel kreeg de familie één melding van iemand die een man met de hond in het Vliegenbos had zien lopen. De familie is dan ook bang dat iemand de hond heeft meegenomen.

'Ze is heel sociaal. Als ze iets lekkers krijgt loopt ze zo mee', vertelt Petra Vrind aan NH Nieuws. Ze is samen met haar man en haar broer een zoekactie begonnen naar de hond. Mensen die haar zien worden gevraagd een foto te maken en contact op te nemen.

Sandy is een bruin-witte Stafford teef en is vermoedelijk in Noord te vinden.