Winkeliers willen maatregelen tegen zwerfvuil na botbreuk koerier

Een koerier van DHL heeft woensdagmiddag op de Haarlemmerdijk zijn been gebroken toen hij over grofvuil struikelde. Het vuil was daar neergelegd op een dag dat het niet mag en dus lag het al dagen in de weg.

Zes vuilniszakken en een kapotte kast lagen al twee dagen op de stoep van opticiën Walter Rongen. Toen hij dit meldde bij de gemeente werden alleen de zes vuilniszakken opgehaald. De planken bleven liggen omdat dit grofvuil is en daarom door een ander team geruimd moest worden.



Gecompliceerde beenbreuk

Dit had enkele uren later nare gevolgen voor één van Rongens leveranciers. Rongen: 'Op een gegeven moment hoorde ik geschreeuw en gekerm. En toen ik naar buiten liep zag dat de DHL-koerier over de planken was uitgegleden.' In het ziekenhuis bleek dat de koerier, die het naar omstandigheden goed maakt, een gecompliceerde beenbreuk had opgelopen.



Het is voor de winkeliers van de straat, die dagelijks zwerfvuil op hun stoep gedumpt krijgen, de druppel. 'Het gebeurt bijna iedere dag. Het wordt ook niet opgehaald. Handhaving loopt er langs, maar doet er niks mee', zegt een sleutelmaker.



Langs de deuren

Rongen wil graag dat de gemeente vaker vuilniswagens door de straat laat rijden om dit soort ongelukken voortaan te voorkomen. De gemeente ziet hier echter geen oplossing in. Grofvuil wordt namelijk alleen geruimd nadat een afspraak is gemaakt, hier worden dus geen vaste ophaaldagen voor ingepland.



Huisvuil dat verkeerd wordt aangeboden op straat gaat de gemeente wel aanpakken. In buurten waar dit probleem zich veel voordoet, waaronder de Haarlemmerdijk, zullen ambtenaren langs de deuren worden gestuurd om nog eens uit te leggen hoe en vooral wanneer vuilnis moet worden aangeboden.