Engelse autoriteiten jagen op schutter moordpoging Stromarkt

Het National Crime Agency, een politie-instantie uit het Verenigd Koninkrijk, is op zoek naar de schutter van een schietpartij op de stromarkt in Amsterdam. De dader is naar verluidt een Engelsman.

In de avond van 19 mei mei van dit jaar werd een 55-jarige man in het hoofd geschoten op de stromarkt in het centrum. De man raakte zwaargewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het slachtoffer bleek een Brits-Amsterdamse crimineel.

De schutter droeg die avond een spijkerbroek en een zwarte capuchon. Volgens Engelse media komt ook de schutter uit Engeland, uit de buurt van Manchester. De Engelse politie zoekt hem nu, omdat hij een gevaar zou vormen voor de openbare orde.

