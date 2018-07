Einde nadert voor elektrische Biro's op de stoep

Het einde van de elektrische Biro's op de stoepen in de stad lijkt nabij. Het stadsbestuur wil in het eerste kwartaal van volgend jaar een besluit nemen over hoe de wagentjes van de stoep geweerd zullen worden.

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Halsema op raadsvragen van D66'er Jan-Bert Vroege. De gemeente laat weten het onwenselijk te vinden dat de Biro's massaal op stoepen worden geparkeerd. Bezitters doen dit massaal omdat de elektrische voertuigen volgens de wetgeving vallen onder gehandicaptenvoertuigen.

Het college wil nu dat alleen nog voertuigen op de stoep worden geparkeerd waarvoor een speciale gehandicaptenkaart is uitgegeven. Dat zou voor veel Birobezitters in de stad betekenen dat ze moeten gaan parkeren op betaald parkeren plekken.

Projectleider

Amsterdam is momenteel in gesprek met het ministerie om de regelgeving rondom gehandicaptenvoertuigen aan te passen. Volgens Halsema zijn die gesprekken in de verkennende fase. Sinds april van dit jaar heeft de gemeente een speciale projectleider voor de Biro's in de stad.

Mocht de gemeente er niet met het ministerie uitkomen, dan wordt mogelijk de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast om zo alsnog de Biro's op de stoep een halt toe te roepen.

Begin volgend jaar besluit

Volgens de huidige planning moeten de gemeente en het ministerie eind dit jaar een inhoudelijke afstemming hebben bereikt. Het college wil in het eerste kwartaal van 2019 een definitief besluit nemen over hoe de Biro's van de stoep zullen worden geweerd.