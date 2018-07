Stadsdeel Noord komt 'onbereikbaar' restaurant tegemoet

Het Stadsdeel Noord en Nuon komen de gedupeerde restauranteigenaar van Dish aan de Kade tegemoet. Het restaurant was praktisch onbereikbaar door grote verwarmingsbuizen voor de deur.

Hierdoor liep de eigenaar veel omzet mis. De vier buizen op de Ridderspoorweg zijn nodig voor de aanleg van stadsverwarming voor nieuwe woningen in de buurt, uitgevoerd door Nuon. Restauranteigenaar Serge Metz en buurtbewoners gaven aan niet te zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

De gemeente blijft volhouden dat bewoners, inclusief de restauranteigenaar, een maand van te huren per brief zijn ingelicht. Wel betreurt de gemeente de situatie van Dish aan de Kade, zo blijkt uit beantwoording van vragen van raadsleden Wil van Soest (PvdO) en Marianne Poot (VVD).

Bloembakken en bamboe

Om Metz tegemoet te komen zijn Nuon en stadsdeel Noord met hem in gesprek gegaan. Er is een aantal maatregelen genomen om de situatie van Metz te verzachten. Zo zijn de bouwhekken verplaatst, waardoor het restaurant in ieder geval voor voetgangers en fietsers bereikbaar is vanaf de Ridderspoorweg. Ook is er bewegwijzering aangebracht op de hekken.

Daarbij heeft Nuon aangeboden te helpen bij de websites en de sociale media-pagina's van het restaurant en komen er reclameborden op de bouwhekken, op kosten van Nuon. De VVD had hier al om gevraagd.

Ten slotte wordt het terras bij het restaurant opgefleurd met bloembakken, bamboe en lichtslangen. Deze aankleding wordt gefinancierd uit het budget voor het bouwproject.