Docenten stappen op bij Hyperion Lyceum om nieuw onderwijssysteem

Twintig docenten van het Hyperion Lyceum stappen op. De belangrijkste reden voor de uittocht is het nieuwe onderwijssysteem van de middelbare school uit Noord.

Dit meldt Het Parool. Het Hyperion Lyceum werd de afgelopen jaren juist geprezen voor zijn vernieuwende onderwijs. Zo biedt de bijzondere vwo-school extra vakken als 'Lifestyle Informatics' en 'Grote Denkers' aan.

In afwachting van een nieuw pand in Noord zwierf de school de afgelopen jaren rond bij andere scholen en tijdelijke gebouwen. Met de intrede in het nieuwe gebouw in Overhoeks komt ook een nieuw lessysteem. Leerlingen krijgen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat valt niet bij iedereen goed: twintig docenten zijn vertrokken bij de school. Ouders en leerlingen maken zich zorgen over de ontwikkelingen.

De rector van de school, Elly Loman, lijkt zich niet zo druk te maken. 'Het is geen verrassend hoog aantal', geeft de rector aan tegenover Het Parool. 'In drie jaar sinds ik er zit gingen altijd rond de 18 à 20 mensen weg.'